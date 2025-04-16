【新華社天津4月16日】中国天津市の天津国際クルーズ船母港に13日午後5時頃、クルーズ船「夢想（ドリーム）号」が強風の中、2千人余りの入境旅客を乗せ着岸した。強風、低温などの極めて特殊な状況に対応するため、天津出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）の東疆辺防検査站（出入境検査所）は緊急時対応計画を発動。警察官70人余りを待機させ、着岸可能な時間帯を捉え旅客の入境検査効率を最大限に高め、2時間以内に