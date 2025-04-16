岡山市長に活動報告する職員岡山市役所岡山・北区 2024年1月の能登半島地震の被災地を支援するために岡山市から派遣された職員3人が、最長1年間の派遣期間を終え市長に活動内容を報告しました。 岡山市の大森雅夫市長らに報告をしたのは石川県や富山県の被災地で4カ月間から1年間支援活動にあたった市の職員3人です。 派遣された職員は被災した建物の修理に関する補助金の審査業務や道路の災害復旧業務などに従事