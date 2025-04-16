ホッカイドウ競馬所属の宮内勇樹騎手＝川島洋人厩舎＝は１６日、門別競馬３Ｒ（ダート１０００メートル）でアサガオ（牡３歳、北海道・川島洋人厩舎、父モーニン）に騎乗して１着。２０２３年４月の初騎乗以来、１２１２戦目で地方競馬通算１００勝を達成した。