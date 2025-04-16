円売り一服、市場ではアルゴに反応との冷めた見方も＝ロンドン為替 ドル円は142円台で乱高下している。先ほどは円が急落する場面があった。「中国が交渉にオープン、トランプ氏がリスペクトみせ交渉担当を指名なら」との報道に反応した。 ただ、市場では「中国が交渉にオープン」とのヘッドラインにアルゴが円売りを発動したとの見方が出ている。内容をよくみると、米国に譲歩を求めているだけで、特段、中