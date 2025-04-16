１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて１円２０銭円高・ドル安の１ドル＝１４２円１０〜１１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは９４銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６１円８１〜８５銭で大方の取引を終えた。