判決後、記者会見する原告の男性信者（左）と関連団体の代表者（右）。中央は弁護士＝16日午後、金沢市世界平和統一家庭連合（旧統一教会）や関連団体との関係を断つとした富山市長の発言や市議会の決議で名誉を傷つけられたなどとして、富山市の男性信者と関連団体が市に計約2550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は16日、請求を退けた一審富山地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。大野和
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