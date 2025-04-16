日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日経225ミニ期近（2025年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4473枚だった。 ◯2025年5月限（特別清算日：5月9日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4473(4473) ソシエテジェネラル証券3561(3561) 楽天証券4070(2486) SBI