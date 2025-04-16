鹿児島県の屋久島周辺で白化したサンゴ＝2024年10月（屋久島海洋生物研究会提供）環境省は16日、南西諸島沿岸のサンゴが広域で白化したことを2024年度の調査で確認したと発表した。うち7海域では、海底をサンゴが覆う面積の割合を示す「被度」も減少した。高い海水温が原因といい、今後サンゴの死滅が進めば「来年度以降さらに被度が低下すると思われる」と指摘した。環境省によると、四国沿岸や房総半島などを含む23海域でそ