川崎競輪の開設７６周年記念桜花賞・海老澤清杯」のＰＲで来訪した関係者ら＝神奈川新聞社川崎競輪（川崎市川崎区）の「開設７６周年記念桜花賞・海老澤清杯」（１９〜２２日、Ｇ?）の関係者らが１６日、神奈川新聞社を訪れてＰＲした。注目は地元神奈川の郡司浩平選手ら。競輪場内では「鬼越トマホーク」のお笑いライブ（１９日）などのイベントや、花月園競輪名物だった「煮込みライス」のキッチンカー販売（１９、２０日）