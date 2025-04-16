Kentaro Okasaka［東京１６日ロイター］ - ニデックは１６日、牧野フライス製作所が株式公開買い付け（ＴＯＢ）への対抗策として予定している新株予約権の無償割り当てについて、差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てたと発表した。牧野フは同日、仮処分の申し立ては「全く理由のないもの」とするコメントを出した。新株予約権の無償割当は「適法かつ公正に決定したもの」とした。買収計画を進めるニデックに対し、牧野