日本陸連は１６日、９月に行われる世界選手権東京大会の競歩代表を発表した。日本代表選手は以下の通り。【男子２０キロ】山西利和（愛知製鋼）、丸尾知司（愛知製鋼）、吉川絢斗（サンベルクス）【男子３５キロ】川野将虎（旭化成）、勝木隼人（自衛隊）、丸尾知司【女子２０キロ】藤井菜々子（エディオン）、岡田久美子（富士通）【女子３５キロ】梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）