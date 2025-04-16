１６日の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４０９．２９ポイント（１．９１％）安の２１０５６．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０３．８７ポイント（２．５５％）安の７７７９．０１ポイントと７日ぶりに反落した。売買代金は２１９９億９１７０万香港ドルにやや拡大している（１５日は１８５０億６４３０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流