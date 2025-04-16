医療機関や行政などが死亡した子どもの事例を検証し予防策に生かす「チャイルド・デス・レビュー（CDR）」の全国展開に向け、こども家庭庁が有識者検討会を新設することが16日、関係者への取材で分かった。月内にも初会合を開く。