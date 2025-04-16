アメリカの投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」は、フジテレビの親会社に新たな取締役候補を株主提案すると発表。ダルトンは6月に予定されているフジ・メディア・ホールディングスの株主総会に向けた新たな取締役候補を提案すると明らかにしました。候補として、SBIホールディングスの北尾吉孝会長兼社長を始め、旧ジャニーズ事務所からマネジメント業務を引き継いだ「STARTO ENTERTAINMENT」の福田淳CEOなど12人を挙げて