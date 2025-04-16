◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。今季２度目の５連勝を狙う首位・オリックスは、曽谷が先発。ここまで２試合で１２回３失点（自責１）、防御率０・７５と安定感の光る３年目左腕が、２勝目をかけたマウンドへと上がる。野手では、ドラフト１位・麦谷（富士大）が「１番・中堅」、同４位の山中（三菱重工Ｅａｓｔ）が「６番・右翼」で出場。前日に代打で出場した杉本は「４番・