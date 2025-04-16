◆明治安田Ｊ１リーグ▽第１２節神戸―川崎（１６日・ノエスタ）スタメンが発表された。神戸は１２日の前節・東京Ｖ戦（味スタ）から大きなメンバー変更はないが、唯一、チームの大黒柱であるＦＷ大迫勇也に代わって今季１得点、２５歳のＦＷ佐々木大樹が入った。リーグで３番目に少ない総失点数７の神戸が、総得点数１８で同１位を誇る川崎を抑えられるか。２試合連続の無失点試合で今季初の連勝をつかむ。神戸のスタメンは