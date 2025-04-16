桜花賞１０着のショウナンザナドゥ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は、引き続き池添謙一騎手でＮＨＫマイルＣ（５月１１日、東京・芝１６００メートル）に向かう。桜花賞２着のアルマヴェローチェは引き続き岩田望来騎手で、同１１着のビップデイジーは幸英明騎手でオークス（５月２５日、東京・芝２４００メートル）に向かう。同１５着のクリノメイはオークスか、関東オークス（６月１８日、川崎・２１００メート