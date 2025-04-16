通貨オプションボラティリティー上昇一服、目先のヘッジ需要は一巡 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK15.4512.3211.7610.06 1MO14.2010.1611.579.28 3MO12.579.3211.318.83 6MO11.768.8811.038.67 9MO11.238.6210.828.60 1YR10.878.4910.668.57 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.8513.64