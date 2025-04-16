日本のトイレの歴史を知ることができる施設が、愛知県常滑市に、あすオープンします。 【写真を見る】日本の技術と｢おもてなし｣の心で発展トイレ文化の歩みを紹介する施設がオープンへ愛知・常滑市 きょう報道関係者にお披露目された「トイレの文化館」は、やきものの歴史や文化を伝える愛知県常滑市のINAXライブミュージアムの中に新たにオープンするものです。 館内では木製の便器が使われていた