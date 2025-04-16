【モデルプレス＝2025/04/16】男女2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガが4月15日、自身のInstagramを更新。夫の誕生日を祝福した。【写真】タナカガ、夫＆娘との家族ショット公開 豪華バースデーケーキも披露◆タナカガ、家族ショット披露タナカガは「Happy Birthday」と添えて、夫の誕生日を祝福。愛犬をモチーフにした豪華な立体型誕生日ケーキを披露し「食べられへんぐらい可愛い」と記している。他にも誕生日ケーキを持った