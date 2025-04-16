【モデルプレス＝2025/04/16】Hey! Say! JUMPの八乙女光が4月14日、自身のInstagramを更新。前髪カット中の様子を公開した。【写真】JUMP八乙女光、舞台裏のお茶目な姿◆八乙女光、前髪カット中の様子公開八乙女は「今日から舞台初日！」と書き出し、自身が主演する舞台「Bug Parade」の舞台裏ショットを投稿した。八乙女はいつも選択を間違えてしまう青年・春翔を演じるためにケープを巻いて前髪をカットする様子を公開しており、