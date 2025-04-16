上野愛咲美女流名人囲碁の第36期女流名人戦3番勝負の第2局は16日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、挑戦者の上野愛咲美女流立葵杯（23）が243手で藤沢里菜女流名人（26）に黒番中押し勝ちし、対戦成績2勝0敗で女流名人のタイトルを奪還した。上野女流名人は2期ぶり2度目の女流名人獲得で、女流立葵杯と合わせ二冠とした。藤沢前女流名人の2連覇はならず、挑戦手合制のタイトルでは女流本因坊の一冠に後退した。