◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム大阪）【西武】１（中）西川、２（遊）源田、３（一）ネビン、４（指）中村剛、５（三）外崎、６（右）長谷川、７（左）松原、８（捕）炭谷、９（二）仲田、▽投＝菅井【オリックス】１（中）麦谷、２（二）太田、３（左）西川、４（指）杉本、５（一）頓宮、６（右）山中、７（遊）紅林、８（捕）若月、９（三）宗、▽投＝曽谷