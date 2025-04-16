中村史郎会長日本新聞協会は16日、会長選考委員会を開き、6月で任期満了となる中村史郎会長（朝日新聞社会長）の再任を内定した。6月18日の定時会員総会と理事会で選任、同日付で再任する。2期目となり、任期は2年。協会によると、中村氏は1986年に入社し、東京本社編集局長や副社長、社長を歴任。2024年6月から会長を務める。62歳。島根県出身。