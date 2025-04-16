【新興国通貨】オフショア人民元対円で2023年7月以来の安値圏 対ドルでの元安と円高両面から下げる人民元円。オフショア人民元円（CNHJPY）は19.43と2023年7月以来の安値圏対ドルでは7.3300前後での推移。 USDCNH 7.3298CNHJPY 19.438USDCNY 7.3265