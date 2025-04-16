人気グループ・ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴが１６日、都内で「ＤＡＭアンバサダー就任＆新ＣＭ発表会」に５人そろって登場。１７日から放送される新ＣＭでは、新曲「ブチ★ＩＧＯＴＩＴ（ブチアガリ）」がタイアップ曲となることも発表された。また大倉忠義（３９）は結婚発表後、初の公の場。イベント終了後に報道陣から祝福の声をかけられて「ありがとうございます」と笑顔を見せた。大倉は２月２４日に一般女性との結婚を