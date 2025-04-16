【サンキューマート「THANK YOU DEVICE」シリーズ新製品】 4月下旬～ 順次発売 ※「ワイヤレススピーカー」「充電ケーブル（Type-CtoC）」は2025年夏発売予定 価格：各390円（税込429円） サンキューマートは、「THANK YOU DEVICE」シリーズ新製品を4月下旬より順次発売する。公式ECサイトでは4月17日12
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