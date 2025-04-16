プロフィギュアスケーターの荒川静香が、4月15日（火）放送の「夫が寝たあとに」に出演。スゴすぎるキャラ弁の数々を公開した。【映像】荒川静香のスゴすぎるキャラ弁同番組は、3児のママである藤本美貴横澤夏子がMCを務める"ママの本音"を語り尽くす育児家事特化バラエティ。今回は、フィギュアスケートの金メダリスト・荒川静香が登場し、育児のお悩みや夫との出会いについて語った。2013年に一般男性と結婚し、現在は10