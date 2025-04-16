1973年に『週刊少年チャンピオン』の連載開始された手塚治虫の名作『ブラック・ジャック』がミュージカル化され、6月28日から7月13日まで東京・IMM THEATERで上演が決定。主人公のブラック・ジャックを演じる坂本昌行、ピノコを演じる矢吹奈子ら出演者のソロビジュアルが解禁となった。【写真】ピノコは矢吹奈子、ドクター・キリコは味方良介…ソロビジュアル解禁主人公のブラック・ジャック（間黒男／以降、B・J）を演じるの
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