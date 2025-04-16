【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１５日（日本時間１６日）、本拠地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、三回に今季５個目の盗塁となる二盗を決め、メジャー通算１５０盗塁に到達した。５０９盗塁のイチロー（マリナーズなど）に次いで日本人２人目。四球を選んで出塁した三回、３番フリーマンの打席の２球目にスタートを切った。捕手からの送球は三塁側にそれ、足から滑り込んだ大谷は悠々