AnthropicがチャットAI「Claude」に、ユーザーの指示に従って詳細な調査と分析を行う新機能「Research」を導入したことを発表しました。また、ClaudeがGmailやGoogleカレンダーを含むGoogle Workspaceと統合できるようになったことも発表されています。Claude takes research to new places \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/researchToday we’re launching Research, alongside a new Google Workspace integration.Cl