アメリカの連邦取引委員会(FTC)は2020年12月9日に、Metaをソーシャルメディア市場における独占禁止法違反の疑いで提訴しています。この裁判では新たに、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが2018年にInstagramをMetaから分離することを検討していたことが示されました。Zuckerberg Says He Considered Spinning Off Instagram in 2018 - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-15/zuckerberg-says-he-considered