芸人のさらば青春の光の森田哲矢が、オズワルド伊藤と蛙亭イワクラの交際に本音を漏らした。【映像】オズワルド伊藤＆イワクラの交際4月14日『耳の穴かっぽじって聞け！』が放送。本番組は人間の生々しい本音に迫る赤裸々音声バラエティで、MCはウエストランド井口。さらば青春の光の森田哲矢と東ブクロがゲストとして登場した。話題は女性芸人の悩みについて。芸歴6年目のねえねは、女性芸人に手を出してくる地下芸人が増え