韓国の4人組ガールズグループ・KISS OF LIFEが30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催する「2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN」が、Pontaパス会員向けに生配信されることが決定した。2023年のデビューから間もなく注目を集め、「Sticky」の大ヒットにより一気に飛躍したKISS OF LIFE。「2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN ASIA」と銘打ったワールドツアーの一環として、4月30日に神奈川・KT Z