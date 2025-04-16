マーベル映画（2010）に登場したことでもお馴染み、米ロサンゼルスの人気ドーナツショップ「ランディーズドーナツ（Randy’s Donuts）」の日本第1号店「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」のオープン日が、2025年5月15日（木）に決定した。 東京都渋谷区代官山町の商業施設「LOG ROAD DAIKANYAMA（ログロード代官山）」内にグランドオープンする。日本初上陸を記念し、日