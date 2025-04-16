『アベンジャーズ』ロキ役でお馴染み主演、キウェテル・イジョフォーやカレン・ギラン、マーク・ハミルら豪華共演でスティーヴン・キング原作小説を映像化した『ライフ・オブ・チャック（原題：The Life of Chuck）』より、フル予告編映像が初公開された。監督・脚本・プロデュースは『ドクター・スリープ』（2019）マイク・フラナガン。 スティーヴン・キングによる小説4冊コレ