夫婦間での理解と共感は、円滑な関係を維持する上で欠かせない要素です。ですが、夫の言動が原因で夫婦仲に亀裂が生じる場合もあります。今回は、夫の言動に悩む際に対処法のヒントを紹介します。【健康を守るための努力】健全な夫婦生活を送る上で、お互いの健康状態に配慮し、サポートし合うことは必要不可欠です。【家事の公平な分担】「体調が思わしくないときにもかかわらず、夫から家事を強要されました…」（27歳／女性）こ