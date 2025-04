4月16日 発表 4月16日、カバーが運営するVTuberアイドルグループ・ホロライブEnglish所属のがうる・ぐら(Gawr Gura)さんは、同グループを卒業することを発表した。 詳細は追って記載する。 【important announcement - gawr gura】 i have to talk to you about something tonight- 💙https://t.co/vNdiR2cUCy pic.twitter.com/Xs72cUnAXm - Gawr Gura 🔱