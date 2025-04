2025年4月15日、Googleが国別トップレベルドメインの使用を停止して「google.com」へのリダイレクトを開始することを発表しました。今後は「google.co.jp」や「google.ng」といったドメインにアクセスすると「google.com」へリダイレクトされることになります。Here’s an update on our use of country code top-level domains.https://blog.google/products/search/country-code-top-level-domains/Googleは「国別トップレベルド