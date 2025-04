4月15日(現地時間14日)、バスケットボール殿堂入りのジョー・デュマース(元デトロイト・ピストンズ)がニューオーリンズ・ペリカンズの球団社長に就任すると報じられた。『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が伝えている。 Hall of Famer Joe Dumars is finalizing a deal to become the new president of basketball operations of the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Dumars w