【Among Us 3D】 5月7日 発売予定 価格:未定 「Among Us 3D」 Innersloth LLCは、PC用パーティーゲーム「Among Us 3D」を5月7日に発売する。価格は未定。 宇宙人狼こと「Among Us(アモングアス)」を3D化したタイトルがリリースされる。従来の「Among Us」は見下ろし視点で、視界が限られるといった要素が存在したが、本作は一人称視点になるほか