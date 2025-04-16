金融庁が入る中央合同庁舎7号館＝東京・霞が関金融庁が高齢者向けの少額投資非課税制度（NISA）を創設する検討に入ったことが16日、分かった。高齢者に限定して、運用益の一部が毎月分配される投資信託などを対象に追加する案がある。金融庁が2026年度税制改正要望に盛り込む方針。18歳未満は対象外となっている「つみたて投資枠」は、年齢制限の撤廃も視野に入れて引き下げを検討する。自民党の資産運用立国議員連盟（岸田文