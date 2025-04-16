大和ハウス工業（1925、東証プライム市場。以下、大和ハウス）。賃貸住宅・商業施設・物流施設の建設が3本柱。戸建や都市再開発も手掛ける。海外住宅にも注力。【こちらも】新たな収益構造にステージを移した:クオールHDの足元・中計の読み方日本短波放送（現日経ラジオ）の記者として社会人の第一歩を踏み出した折り、兜倶楽部の大先輩から「大和ハウスは何故すごい会社なのか」と問われた。「・・・」。こう教えられた。「