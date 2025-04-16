1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ëµ¯¤­¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Åö»þ¡¢³èÌö¤·¤¿¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡¢¹âÅÄÅÏ¡¢Ï»Ê¸Á¬¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥­¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¼ÒÆâ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥ë¥¦¥Ã¥É¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥­¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥ÉÈ¯¤Î²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢ SOUND FUJI ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¤òÃúÇ«¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1985Ç¯¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹