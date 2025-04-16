¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¤Î¥Ë¥·¥À¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö¼ê°ã¤¤¥Ö¥Ã¥­¥ó¥°¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ë¤é¤·¤¤¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç17Æü¿¼Ìë1»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÂ¨º£ÆüÏÃ¡½º£Æü¤Î½ÐÍè»ö¤À¤±¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¡½¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ë¥·¥À¡£·Ú¤¯¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼