ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥Ž¥¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó(44)¤Ï16Æü¸áÁ°5»þ56Ê¬¡¢Î±ÃÖÀè¤ÎÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸áÁ°6»þ21Ê¬¤Ë¹õ¤¤ÉþÁõ¤Ç»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¹­Ëö¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¿¼¡¹¤È°ìÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 16Æü ¸áÁ°6»þ21Ê¬¡¢¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹­Ëö¤µ¤ó¤Ï¡¢7Æü¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî