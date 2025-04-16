±é²Î²Î¼ê¡¢ÀÄÌÚÈþÊÝ¡Ê58¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£À¾Éð½ÂÃ«Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢23Ç¯¤Ë73ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÎÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó²ó¸ÜÅ¸¡ÖÀ¸¤­¤ë¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¦¡¦¡¦¤³¤ì¤«¤é¤â¡Á¡×¤ò´Ñ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¥É¥ì¥¹¤äÃåÊª¤Ê¤É¤Î°áÁõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ì¿¿¤ä¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î½â¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î±ÇÁü¤âÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤ËÈ¬Âå¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ¸¼¨ÉÊ¤ò²òÀâ¤·¡¢Æþ¤ê¸ýÁ°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£