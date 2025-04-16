政府・与党は15日、物価高や夏の暑さ対策として、電気・ガス料金の補助を再開する方針を固めた。7月分からの実施をめざし、補助額などの調整を進める。自民党の森山裕幹事長と公明党の西田実仁幹事長が会談し、補助の再開で一致。森山氏は同日の会見で「夏の電気代は負担として非常に大きなものだ」と説明。財源として予備費の活用が念頭にあることも認めた。一方、より大きな経済対策への裏付けとなる今年度補正予算につい
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