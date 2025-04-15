£Ä£å£Î£Á¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÈ¤Ë¾è¤ê¤­¤ì¤Ê¤¤¡££±£µÆü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï£°¡½£±¤Ç¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î¤Þ¤Þ¹õÀ±¡££±£²Æü¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¡¢¾¡Î¨£µ³äÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î?Å·Å¨?µð¿Í¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤â¼Ú¶âÀ¸³è¤ËµÕÌá¤ê¤À¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á°Æü£±£´Æü¤Ë¡Ö¤ß¤½½Á¤¬ºÇ¶á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢£¶²ó£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ´