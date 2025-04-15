Á°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¡ÄºÊ¤âÍ­Ì¾ÇÐÍ¥¡Ä56ºÐÇÐÍ¥¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÃØ³¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÅÄÊÕÀ¿°ì¡£7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖDr.¥¢¥·¥å¥é¡×¸ø¼°SNS¤¬ÈÖÁÈ¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖµßµÞ²Ê²ÊÄ¹¡¦Âç¹õÀèÀ¸¡õµßµÞ²Ê¤Î´Ç¸î»ÕÄ¹¡¦»°Êõ¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤­¤ò¸«¤»¤ëÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤ÎÃËÀ­¡Ä¡£°ì½Ö¡¢Ã¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢µßµÞ²Ê²ÊÄ¹¤ÎÂç¹õ½¤Æó¤ò±é¤¸¤ë